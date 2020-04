2 min

Zwei Klinikmitarbeiter an Covid-19 erkrankt

Ein Patient der Hessischen Berglandklinik war offenbar an Corona erkrankt, wie sich erst nach dessen Aufenthalt in Bad Endbach herausstellte. Weitere Tests ergaben: Zwei Mitarbeiter sind an Covid-19 erkrankt.

Von Michael Tietz Redakteur Gladenbach