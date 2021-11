2044 Euro für Schloss-Schüler

Jörg Bachhuber (Mitte), Geschäftsführer der Firma LB-Catering aus Stadtallendorf, überreicht einen Scheck in Höhe von 2044,72 Euro an Melanie Dietrich (v.l.), Bettina Kramer, Gordon Kämmerling und Christian Tang. Foto: Hartmut Kramer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BAD LAASPHE - Jörg Bachhuber, Geschäftsführer der Firma LB-Catering aus Stadtallendorf, hat den Bad Laaspher Schloss-Schulen einen Scheck in Höhe von 2044,72 Euro übergeben.

Christian Tang (Schuleiter, Gymnasium) und Melanie Dietrich (Realschule) sowie Geschäftsführer Gordon Kämmerling der Schulen Schloss Wittgenstein gGmbH begrüßten den ehemaligen Internatsschüler an seiner alten Schule. Schon seit fünf Jahren stehen zwei Automaten mit kalten Getränken und Snacks der Firma LB-Catering in der Schule. Sie versorgten die Schüler auch, während Mensa und Kiosk geschlossen waren. Jörg Bachhuber betont: "Der Scheck ist ein Dankeschön an die Schülerinnen und Schüler beider Schulen, die unsere Produkte so gut angenommen haben." Mit dem Geld plan Schulleiterin Melanie Dietrich Präventionsveranstaltungen für die fünften Klassen.

Schulleiter Christian Tang vom Gymnasium freut sich: "Mit der überaus großzügigen Spende können wir den Anteil der Schule an der Ausbildung von 19 Schulsanitätern durch den Malteser Hilfsdienst finanzieren."