22-Jähriger überschlägt sich bei Bad Laasphe mit Auto

BAD LAASPHE - Am Samstag gegen 4 Uhr befuhr laut Polizei ein 22-jähriger Autofahrer die K34 aus Richtung Bad Laasphe Oberndorf in Richtung Rüppershausen. Im Verlauf der Straße kam der Wagen des jungen Mannes nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in eine Böschung. Dort überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach liegen.

Der 22-Jährige, der sich zum Unfallzeitpunkt alleine im Fahrzeug befand, wurde durch den Rettungsdienst leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass er alkoholisiert war. Ein Arzt entnahm im eine Blutprobe und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Ein Abschlepper barg den vollständig beschädigten Pkw. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 25.000 Euro.