40 Kisten voller neuer Exponate aus der Welt der Pilze

Johan Alferink beim Verpacken seiner Pilzliteratur. Foto: Pilzkundemuseum Bad Laasphe

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BAD LAASPHE - Bereits im Frühjahr erreichte das Pilzkundemuseum in Bad Laasphe eine Anfrage von Johan Alferink aus den Niederlanden, ob Interesse bestehe, seine Pilzsammlung zu übernehmen. Seit mehreren Jahrzehnten erkundet der Pilzkenner die Pilze in der Umgebung seiner Heimatstadt Nijverdal und sammelte in dieser Zeit mit Unterstützung seiner Familie alles, was er zu diesem Thema finden konnte. Besonders der Fliegenpilz - de vliegenzwam - hat es Johan Alferink angetan.

Museumsleiter Volker Walther staunte nicht schlecht, als ihm auf Nachfrage der Umfang der Sammlung bewusst wurde: Neben rund 400 Pilzbüchern - teils hochwertiger Fachliteratur - umfasst die Sammlung über 20 Alben mit Hunderten von Pilzbriefmarken aus aller Welt, sowie zahlreiche Zigarrenbanderolen und Streichholzpäckchen mit Pilzmotiven. Daneben gibt es zahlreiche Pilzpostkarten aus verschiedenen Zeitepochen, fünf Vitrinen mit Pilzfiguren aus den unterschiedlichsten Materialien und vieles mehr.

Nach dem Hinweis, dass das Museum leider nicht in der Lage sei, eine so großartige Sammlung auch nur annähernd zu vergüten, verwies Johan Alferink auf die einzige Bedingung, dass die Sammlung in den Niederlanden abgeholt werden müsse. Ihm sei es wichtig, dass sein Lebenswerk in einem Museum aufbewahrt werde.

Fotos Johan Alferink beim Verpacken seiner Pilzliteratur. Foto: Pilzkundemuseum Bad Laasphe Das Pilzkundemuseum Bad Laasphe hat eine umfangreiche Sammlung aus den Niederlanden erhalten. Das Foto zeigt Johan Alferink mit Ehefrau Dini. Foto: Pilzkundemuseum Bad Laasphe 2

Aufgrund der Corona-Auflagen musste die Übergabe mehrfach verschoben werden. Mitte Juli war es endlich soweit: Volker Walther konnte mit der tatkräftigen Unterstützung von Stefan Müller die Sammlung in den Niederlanden abholen. Insgesamt 40 Bananenkisten wurden gepackt und ins Pilzkundemuseum nach Bad Laasphe transportiert.

Sammlung füllt

40 Bananenkisten

In den nächsten Wochen werden nun einzelne Exponate in die Dauerausstellung des Pilzkundemuseums integriert werden. Die umfangreiche Büchersammlung wird die Bibliothek des Museums erweitern und unter anderem für die Teilnehmer der Pilzseminare eine große Hilfe sein.

Durch die großzügige Schenkung können bald neue Rubriken aus der Welt der Pilze in der Ausstellung präsentiert werden.