48 Schüler des Gymnasiums Schloss Wittgenstein feiern Abitur

Das sind die Abiturienten des Jahrgangs 2022 am Gymnasium Schloss Wittgenstein. Foto: Karin Leser

BAD LAASPHE - Unter dem Motto "Hajos Schäfchen verlassen den Stall" haben die neuen Abiturienten des Gymnasiums Schloss Wittgenstein in der Volkshalle in Feudingen ihren Abiball gefeiert. Das Motto bezog sich auf das Hobby von Jahrgangsstufenleiter Hajo M. Walter, der in seiner Freizeit begeisterter Schäfer ist und eine kleine Herde Schafe hält.

Schulleiter Christian Tang beglückwünschte die Abiturienten zu dem höchsten Abschluss, den man am Gymnasium erhalten könne. Neben dem Streben nach guten Noten und Punkten sei Bildung aber auch die Fähigkeit, "Wesentliches von Unwesentlichem zu unterscheiden", so die Worte des Schulleiters. Er hoffe, dass dies neben reinem Fachwissen auch vermittelt worden sei, um künftig als mündige Bürger am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.

"Nicht die Talente, nicht das Geschick zu diesem oder jenem machen eigentlich den Mann bzw. die Frau der Tat; die Persönlichkeit ist's, von der alles abhängt." - mit diesem Zitat von Johann Wolfgang von Goethe schloss Tang seine Rede.

DIE ABITURIENTEN 2022 Diese Schüler haben in diesem Jahr ihre Hochschulreife am Gymnasium Schloss Wittgenstein erlangt: Laura Arts, Anna-Josephine Becker, Chiara Becker, Anna Katharina Blecher, Lara Sophie Cantini, Emel Cilingir, Lennart Dern, Tristan Dern, Naomi Isabell Eggert, Michelle Engelhardt, Felix Epp, Ava Beatrix Cynthia Grüner, Louis Gütting, Melina Haßler, Jingyi He,Tim Heinrich, Merle Hofheinz, Cheng-Fu Hsu, Cheng-Yu Hsu, Isil Islek, Jannis Luca Kloft, Lukas Kobusch, Jacqueline Kopp, Emily Kovacevic, Chengru Li, Yisa Lu, Junyi Luo, Hasan Meric, Hanna Müller, Xiaoyao Qian, Hajazinth Riedel, Jolina Röcher, Max Rohracher, Oguzhan Sahiner, Linda Bianca Schäfer, Sina Christin Schäfer, Clara Schellert, Niklas Schneider, Nils Schneider, Lena Sonneborn, Saskia Hannah Spieß, Janne Erik Stark-Gabel, Dilara Talic, Dilara Wagner, Liwei Wang, Julius Weber, Benedikt Wille, Tessa Wolff.

Jahrgangsstufenleiter Hajo M. Walter bedankte sich im Namen der Lehrer für eine schöne und meist unbeschwerte Zeit. Nun sei es Aufgabe der Schüler, ihr Leben aktiv selbst in die Hand zu nehmen. Sie hätten Fähigkeiten und Kompetenzen erworben, das gesellschaftliche Leben mitzugestalten. Walter nahm in einem launigen und für Erheiterung sorgenden Vergleich Bezug auf das Abimotto "Hajos Schäfchen verlassen den Stall". Schafe lebten im Herdenverband, hätten einem freundlichen Charakter, seien schlau, vorsichtig und sozial und hätten zudem nur kurze Schlafphasen. Dies alles treffe auf die Jahrgangsstufe zu. Nicht zutreffend sei dagegen, das Schafe und Schüler schwer zu hüten seien oder ein starkes Elektrozaungerät bräuchten. Dass beide Gruppen allerdings die meiste Zeit mit Fressen verbringen, treffe schon eher zu. Er schloss mit den Worten: "Hajos Schäfchen verlassen den Stall! Die Herde zieht weiter!"

Für die Eltern lobte der Schulpflegschaftsvorsitzende Frank Kopp das Durchhaltevermögen der Schüler angesichts der schwierigen Bedingungen während der Pandemie. Für die Abiturienten erinnerten Jacqueline Kopp und Jahrgangsstufensprecher Nils Schneider an viele Begebenheiten aus dem Schulalltag, die unvergesslich blieben. Aber ab jetzt werde "real life" gespielt.

Internatsleiter Dennis Niepel betonte den guten Umgang der Schüler des Internats miteinander, die in den schwierigen Pandemie-Zeiten zusammengehalten hätten. Er appellierte nochmals an die Abgänger, die Welt brauche "gute" Menschen, die das Herz auf dem rechten Fleck hätten und so ihren Beruf ausübten. Andreas Wolf von der Firma Ejot, dem langjährigen Kooperationspartner des Gymnasiums, appellierte in seinem Grußwort an die Abiturienten, neugierig und umsichtig zu sein. Man sollte sich viele Berufe und deren Möglichkeiten anschauen, bevor man eine Wahl treffe. Wolf gratulierte dem Jahrgangsstufenbesten Cheng-Yu Hsu zu seiner Gesamtnote 1,1 und überreichte ihm in Anerkennung seiner Leistung ein iPad.

Professor Gerd Manthei von der Technischen Hochschule Mittelhessen in Biedenkopf erklärte, im Zeitalter der Digitalisierung solle jeder offen und neugierig sein, Netzwerke bilden und neue Wege gehen. Bodenständig und heimatverbunden zu bleiben, seien dabei allerdings wichtige Punkte.

Die Aushändigung der Abiturzeugnisse war der feierliche Höhepunkt des Abends dar. Schulleiter Christian Tang und Jahrgangsstufenleiter Hajo Walter überreichten sie mit jeweils einer weißen Rose.

Als Jahrgangsstufenbester mit der Note 1,1 wurde Cheng-Yu Hsu belobigt. Weitere Belobigungen für herausragende Leistungen gingen an Melina Haßler (1,2), Cheng-Fu Hsu (1,2), Nils Schneider (1,3), Clara Schellert (1,4), Yisa Lu (1,4) und Saskia Spieß (1,5).

Schüler, die sich durch ihre Leistungen, ihr Sozialverhalten oder schulisches Engagement ausgezeichnet haben, erhielten eine Belobigung und kleine Präsente, wobei einige Abiturienten gleich mehrmals auf der Bühne standen. Zum Schluss bedankte sich Schulleiter Christian Tang bei dem Schulpflegschaftsvorsitzenden Frank Kopp für die jahrelange Arbeit in der Elternvertretung.