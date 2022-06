Ab 11. Juni für Bad Laaspher Ferienspiele anmelden

Ende Juni fahren die Bad Laaspher Ferienspielkinder in den Freizeitpark Fort Fun, der unter anderem mit der Wasserbahn "Wild River" lockt. Archivfoto: Fort Fun

BAD LAASPHE - Wie wäre es mit einem Skisprung-Schnupperkurs? Den bietet am 2. Juli der Ski-Club Rückershausen an. Oder mit einem Blitzgeschichten-Schreibworkshop? Den gibt es am 1. Juli im Haus der Jugend. Am 12. Juli heißt es bei der Christlichen Gemeinde "Kochen und essen wie die Rittersleut".

Auch ein Fußball-Ferien-Camp, ein Chinastäbchen-Esskurs, eine Märchenrallye, ein Graffiti-Workshop, Pony-Vormittage und ein Musiktag beim Spielmannszug des TV Feudingen stehen auf dem Programm der Ferienspiele in Bad Laasphe. Insgesamt warten bis zum 5. August rund 35 Angebote auf Teilnehmer.

Das Programm für die ersten drei Wochen der Sommerferien, vom 24. Juni bis 17. Juli, hat die Offene Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Bad Laasphe gemeinsam mit Vereinen und Institutionen auf die Beine gestellt. Das Haus der Jugend lädt überdies zu vier Familien-Tagesfahrten ein: am 26. Juni geht es zur Freilichtbühne Hallenberg, wo "Der gestiefelte Kater" gespielt wird. Am 30. Juni ist der Freizeitpark Fort Fun in Bestwig das Ziel, am 7. Juli führt der Weg ins Verkehrsmuseum nach Frankfurt und am 14. Juli geht es in den Wild- und Freizeitpark nach Willingen.

Eingeläutet werden die Ferienspiele am letzten Schultag (24. Juni) mit der großen Knax-Pool-Party im Bad Berleburger Rothaarbad, die von allen drei Wittgensteiner Kommunen gemeinsam ausgerichtet wird. Das Programm steht auf www.jugend-bad-

laasphe.de. Ab Samstag, 11. Juni, ist dort auch online die Anmeldung möglich.