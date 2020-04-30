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Bad Laasphe

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Donnerstag, 30.04.2020 - 13:25
3 min

Auch am langen Maiwochenende gibt es in Bad Laasphe Kontrollen

Bürgermeister Torsten Spillmann (SPD) verteidigt die Sperrung der Rastplätze für Wanderer. Ordnungsamt fährt weiter durch den Wald.

Eine gemeinsame Wandertour ist in Corona-Zeiten nicht erlaubt. Die Stadt Bad Laasphe hat alle Rastplätze im ihrem Bereich gesperrt. Symbolfoto: St. Wendeler Land

Eine gemeinsame Wandertour ist in Corona-Zeiten nicht erlaubt. Die Stadt Bad Laasphe hat alle Rastplätze im ihrem Bereich gesperrt. Symbolfoto: St. Wendeler Land

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