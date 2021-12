Ausdrucksstarkes Lesen bringt Sieg

Paula Sophie Tillmann mag Endes "Die unendliche Geschichte". Foto: Städtisches Gymnasium

BAD LAASPHE - Mit Michael Endes "Die unendliche Geschichte" sichert sich Paula Sophie Tillmann den Sieg im Vorlesewettbewerb am Städtischen Gymnasium Bad Laasphe. Die Gewinnerin aus der Klasse 6a kommt aus Niederlaasphe.

Sie hat sich mit einem großen Klassiker der Literatur an die Spitze gelesen. Der Sieg hänge auch von der ausgesuchten Textstelle ab, die zu einem passen und welche man gut interpretiert vorlesen sollte, teilte die Schule mit. Paula Sophie Tillmann hat sich dazu für die Begegnung des Helden Atreju mit der Kindlichen Kaiserin von Phantasien entschieden. Auch unter Corona-Bedingungen wollte das Städtische Gymnasium die Tradition des Vorlesewettbewerbes nicht aufgeben. Er fand in diesem Jahr wiederum in einem kleinen Format vormittags in der Aula statt.

Der unbekannte Text, welcher im zweiten Teil des Wettbewerbes vorgelesen wird, stammte in diesem Jahr aus der Kriminalgeschichte "Lammkeule" von Roald Dahl. Auch bei dieser schwierigen Disziplin konnte sich Paula Sophie Tillmann mit ihrem langsamen und ausdrucksstarken Vorlesen durchsetzen.