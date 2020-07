Bad Laasphe bietet Yoga-Kurs in der Natur

Yoga in der Natur erleben können die Teilnehmer eines zweistündigen Yoga-Kurses in Bad Laasphe. Foto: TKS Bad Laasphe

Bad Laasphe (red). Gemeinsam Yoga in der Natur erleben können die Teilnehmer eines zweistündigen Yoga-Kurses, zu dem die Tourimus-Kultur-Sport (TKS) Bad Laasphe am Dienstag, 21. Juli, einlädt. Start ist um 18 Uhr am Haus des Gastes. Die Teilnehmer sollen die Elemente der Natur nutzen, um ihre Sinne zu beleben, die Aufmerksamkeit zu verfeinern und ihre ureigene Kraft zu spüren.

Für den Yoga-Kurs, verbunden mit einem kleinen Spaziergang, sind Vorkenntnisse nicht notwendig, lediglich bequeme Kleidung sollte getragen werden. Die Teilnahme kostet 5 Euro.

Anmeldung bei der TKS bis Dienstag, 21. Juli, 12 Uhr, unter Telefon 0 27 52-8 98. Corona-Schutzmaßnahmen sind von den Teilnehmern einzuhalten.