Bad Laasphe hat "Schule gegen Rassismus"

BAD LAASPHE - Das Gymnasium Schloss Wittgenstein (GSW) in Bad Laasphe hat das Zertifikat "Schule gegen Rassismus" erhalten. Rainer Becker und Jochen Menn vom Bad Laaspher Freundeskreis für christlich-jüdische Zusammenarbeit überreichten das Zertifikat, mit dem der Freundeskreis die langjährige konstruktive Zusammenarbeit mit dem Gymnasium bescheinigt. "Das GSW leistet einen hervorragenden Beitrag gegen Diskriminierung und Rassismus", heißt es dort.

Seit der Vereinsgründung im Jahr 1991 führt der Freundeskreis für christlich-jüdische Zusammenarbeit Veranstaltungen durch - mit dem Ziel, an die jüdischen Mitbürger, die jüdische Gemeinde und die jüdische Kultur zu erinnern.

Ein wichtiger Eckpfeiler im GSW-Schulprogramm sei ebenfalls das Eintreten gegen Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung. So sei auch der Kontakt mit dem Bad Laaspher Freundeskreis entstanden, da man bewusst aktiv werden wollte, erläutert Karin Leser für die Schule.

Stolpersteine gereinigt und Gedenkfeier vorbereitet

"Menschlichkeit ist ein Grundpfeiler guter Pädagogik, dazu gehören besonders Courage und das füreinander Einstehen", erklärt Religionslehrer Wolfgang Henkel, der zusammen mit seinem Kollegen Friedhelm Koch das Antisemitismus-Projekt am Gymnasium Schloss Wittgenstein betreut. Gemeinsam mit dem Bad Laaspher Freundeskreis für christlich-jüdische Zusammenarbeit übernahmen die Jugendlichen zum Beispiel die Reinigung der Stolpersteine in Bad Laasphe, halfen bei der Vorbereitung der Gedenkfeier zur Reichspogromnacht am 9. November oder entwarfen Infotafeln und Collagen, als diese Gedenkfeier während der Pandemie nicht möglich war. Seit 2010 gibt es das Antisemitismusprojekt schon am Gymnasium Schloss Wittgenstein. Seit dieser Zeit pflegen die beiden Religionslehrer Friedhelm Koch und Wolfgang Henkel zusammen mit ihren jeweiligen Schülern den Austausch mit der jüdischen Gemeinde in Berlin.

Beim Projekt "Aufbau der alten Synagoge" in Laasphe, könnten sich künftig weitere gemeinsame Aktivitäten mit dem Gymnasium Schloss Wittgenstein ergeben.