Bad Laasphe: Schüler erwerben Mikroskop-Lizenz

Referendar Jonas Heß (l.) übt mit den Sechstklässlern des GSW das Mikroskopieren. Am Ende erhält dann jeder Schüler eine Mikroskop-Lizenz. Foto: GSW

BAD LAASPHE - Spielerisch haben die Schüler der Klasse 6a des Gymnasiums Schloss Wittgenstein (GSW) den sachgerechten Umgang mit dem Mikroskop erlernt.

Über mehrere Wochen untersuchte Referendar Jonas Heß in seinem Biologie-Unterricht mit seinen jungen Schülern Objekte unter dem Mikroskop.

Spurenermittler: Haarprobe überführt den Täter

Zunächst durften die jungen Forscher die verschiedensten Dinge, die sie interessieren, unter die Optik legen: Salzkristalle, Styropor, Stroh, Blumenerde oder Stahlwolle. Im weiteren Unterrichtsverlauf wurden dann neben fertigen Präparaten auch frische pflanzliche und lebende tierische Zellen der eigenen Haustiere eingehend untersucht. Die Schüler lernten darüber hinaus, wie sie selbst frische Präparate herstellen können.

Am Ende der Unterrichtsreihe konnten die jungen Forscher schließlich das Erlernte anwenden und sich in der Rolle eines Spurenermittlers versuchen: Bei einer fiktiven Straftat, einer Sachbeschädigung in einer Wohnung, mussten Spuren gesichert werden. Dank der gefundenen Haarprobe, die unter dem Mikroskop untersucht werden musste, konnte der Täter schließlich überführt werden.

Am Ende dieser interessanten Unterrichtsreihe konnte jeder Schüler dann stolz seine "Mikroskop-Lizenz" präsentieren.

Bielefelder Studenten

bieten Online-Workshop

Im Rahmen der Unterrichtseinheit "Ökologie", speziell zum Thema "Fotosynthese, geht es im Unterricht auch um das Kennenlernen und Üben biologischer Arbeitsweisen.

Um ihren Schülern des Leistungskurses Biologie der Q1 das Thema "Fotosynthese" anschaulich zu vermitteln, hatte Biologie-Lehrerin Kathrin Graf eine Idee: Sie holte sich Vertreter der Fachschaft Biologie der Universität Bielefeld als Experten für einen Vormittag digital in die Schule.

In einem Online-Workshop, der von zwei Lehramtsstudenten des Faches Biologie betreut wurde, erhielten die Leistungskurs-Schüler unter Nutzung des Aktivboards per Videoversuchen anschauliche Einblicke in das komplexe Thema der Fotosynthese.

Das Beobachtete konnte dann im Anschluss mithilfe der hauseigenen IPads protokolliert, beschrieben und interpretiert werden.