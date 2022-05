Bad Laaspher Schaufenster lockt

Der Wilde Ben fährt im 30-Minuten-Takt von der Innenstadt ins Gewerbegebiet. Archivfoto: Hartmut Bünger

BAD LAASPHE - Beim Bad Laaspher Schaufenster am Sonntag, 15. Mai, von 11 bis 18 Uhr zeigt die Lahnstadt wieder, was sie zu bieten hat.

Auf dem Wilhelmsplatz und im Haus des Gastes findet parallel der Kneipp-Gesundheitstag statt. Zwischen 11 und 18 Uhr werden Vorträge zum Thema Gesundheit sowie Mitmachkurse wie Pilates, Qigong, Yoga, Nordic Walking und richtiges Kneippen im Stadtgarten und Ernährungstipps auf dem Wilhelmsplatz angeboten.

Ebenfalls von 11 bis 18 Uhr lädt die Wittgensteiner Automesse ins Ludwig-Koch-Center ein. Modelle unterschiedlicher Hersteller können hier in Ruhe betrachtet werden, die Verkäufer stehen für Informationen zur Verfügung. Die Zwei- und Vierrad-Veteranen Freunde Wittgenstein präsentieren eine Oldtimer-Ausstellung.

Die Stadt aus der Vogelperspektive betrachten

Von 11.30 bis 18 Uhr geht es bei Hubschrauberrundflügen hoch hinaus. Im Zehn-Minuten-Takt wird hinter dem Aldi-Zentrallager gestartet, mitfliegen können immer drei Personen (Reservierungen und Tickets ab sofort bei der TKS im Haus des Gastes).

Von 12 bis 16 Uhr feiert der erste Bad Laaspher Open-Air-Mädelsflohmarkt Premiere. Auf dem Parkplatz von Ejot in der Stockwiese laden knapp 30 Stände zum Stöbern ein.

Um 13 Uhr präsentiert sich die Schulband des Städtischen Gymnasiums "10Rockfield Road" vor dem "Pluspunkt Kö "des Sozialwerks Sankt Georg in einem halbstündigen Konzert. Ab 13 Uhr startet auch der Kinderflohmarkt in der Königstraße. Hier bieten die Verkäufer bis 16 Uhr alles rund ums Kind an.

Der Einzelhandel ist an diesem Sonntag verkaufsoffen von 14 bis 18 Uhr. Zur Einstimmung findet um 14 Uhr die Modenschau von Kö13 in Kooperation mit dem Schuhhaus Wehrmann in der Königstraße statt.

Kinder finden zwischen 11 und 18 Uhr im Stadtgarten sowie auf dem Wilhelmsplatz Attraktionen wie "Shark Attack" und "Aqua Balls" sowie einen Riesenkicker und eine Hüpfburg im Ludwig-Koch-Center.

Für alle Besucher gibt es beim Tresorgewinnspiel die Chance auf 10 000 Euro. Mitmachen ist einfach. Auf Gewinnspielkarten wird ein eigener, persönlicher 6-stelliger Glücksspielcode eingetragen. Im Foyer des Haus des Gastes sowie im Ludwig-Koch-Center finden Besucher jeweils einen Tresor. Derjenige, der es schafft, den Tresor mit seinem Code zu knacken, darf sich über 10 000 Euro Beute freuen. Zudem haben Einzelhändler der Stadt Sachpreise zur Verfügung gestellt, die unter allen Teilnehmern, die ihre Karte in den Tresor werfen, verlost werden.

Das "Rudelturnen" gibt den Startschuss zum diesjährigen Wittgenstein Battle: Von 17 Uhr bis 18 Uhr wird bei "Kraft" und von 18 Uhr bis 19 Uhr bei "Mobility" gepowert.

Im 30-Minuten-Takt pendelt die ehemalige Altstadtfest-Bimmelbahn, der Wilde Ben, zu zehn Haltestellen und verbindet das Gewerbegebiet mit der Innenstadt. Unterstützt wird der Wilde Ben vom Bürgerbus sowie einer original

Piaggio Ape. Gastronomie, Vereine und Anbieter bieten Speisen an. Getränkestände gibt es auf dem Wilhelmplatz, in der Köngigstraße sowie im Ludwig-Koch-Center.