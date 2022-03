Bad Laaspher Schloss-Schüler erlangen Sprachzertifikat in Bochum

Französischlehrer Jan Klingelhöfer (v.l.), die Absolventen André Nickel und Xiaoyu Jinag aus der Q1 sowie Schulleiter Christian Tang freuen sich über die bestandenen Prüfungen. Foto: Karin Leser

BAD LAASPHE - Im Gymnasium Schloss Wittgenstein haben zwei Schüler die Französisch-Zertifikate der Delf-Prüfung erhalten. Xiaoyu Jinag bestand das Level A1 und André Nickel die B1-Prüfung. Beide besuchen die Q 1 des Gymnasiums, machen also im nächsten Jahr ihr Abitur.

Delf steht für Diplôme d'Etudes en Langue Française. "Durch fortschreitende Angleichung der Bildungsabschlüsse werden Ausbildung und Studium auch im europäischen Ausland immer einfacher", schreibt das Gymnasium. Die Prüfung besteht aus vier Teilprüfungen (A1, A2, B1, B2), die den Stufen des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens entsprechen. Über jede Teilprüfung erhält man ein eigenes Zertifikat. Geprüft werden die Kompetenzen Hören, Lesen, Sprechen und Schreiben. Mit Delf in der Tasche könnten die Schüler den Fortschritt ihrer Sprachkenntnisse nachweisen; der Wissensstand werde vergleichbar und sei international anerkannt.

Seit dem Schuljahr 2019/20 kann man am Gymnasium Schloss Wittgenstein die Delf-Prüfung ablegen. Den schriftlichen Teil absolvierten die Schüler am Gymnasium Schloss Wittgenstein unter Aufsicht der Französischlehrer Katja Burk und Jan Klingelhöfer. Zur mündlichen Prüfung am Gymnasium Bochum begleitete Katja Burk dann ihre Schützlinge. "Das Diplom kann daher weltweit in vielen Situationen hilfreich sein, in denen Französischkenntnisse verlangt werden: im Studium, bei der Praktikumssuche und im Beruf", so Katja Burk.