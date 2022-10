Bad Laaspher Schule will ökologisches Handeln stärken

Schüler, Lehrer und Eltern machen sich am "World-Cleanup Day" in Bad Laasphe auf, um die Umwelt von Plastikmüll und anderem Unrat zu befreien. Foto: Karin Leser

BAD LAASPHE - Zum "World-Cleanup Day" haben sich auch die Schüler des Bad Laaspher Gymnasiums Schloss Wittgenstein (GSW) aufgemacht, um Müll zu sammeln.

GSW-Lehrer Jonas Heß hatte die Idee, die Schulgemeinschaft zur Teilnahme an der diesjährigen Aktion aufzufordern.

"Wir als Schule möchten unsere Schülerinnen und Schüler natürlich sensibilisieren für das Ausmaß, in dem wir unsere Umwelt mit Plastik zumüllen und zerstören," so Jonas Heß, der aufgrund seiner Fächer Biologie und Erdkunde eine besondere Nähe zu diesem Thema hat. "Die aktive Auseinandersetzung soll langfristig das ökologische Handlungsbewusstsein stärken," so Jonas Heß weiter.

So hatten sich trotz des schlechten Wetters 30 Schüler, Lehrer und auch Eltern eingefunden, die ausgerüstet mit Handschuhen, Müllsäcken und Greifzangen mehrere Routen nach Müll absuchten. Zum einen wurde das Gebiet rund um Schule und Schloss gereinigt, aber auch der Kurpark, der Parkplatz Saßmannshausen samt Schützenplatz und der Fahrradweg von Herbertshausen nach Laaspherhütte wurde abgesucht und vom Müll befreit.

"Wir haben Teppiche, Glas, Kippen, Plastik und sogar Schuhe gefunden", berichteten die Schüler. Dies habe allen Aktiven gezeigt, dass die Verschmutzung immer dramatischere Züge annehme. Am Ende des Vormittags seien 15 Säcke Müll zusammengekommen, so Karin Leser in einer Pressemitteilung der Schule.

"Ich finde es großartig, dass neben unseren Schülerinnen und Schülern auch zahlreiche Eltern mitgemacht haben und wir zeigen konnten, dass man auch im kleinen Rahmen etwas tun kann", meint Schulleiter Christian Tang. "Ich hoffe, dass wir mit dem World-Cleanup Day langfristig ein Zeichen setzen können und dass wir im nächsten Jahr noch mehr Eltern und Schüler überzeugen, bei dieser Aktion mitzumachen", so Organisator Jonas Heß.