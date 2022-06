Bad Laaspher Schüler haben Abitur in der Tasche

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BAD LAASPHE - 51 Abiturientinnen und Abiturienten sind am Städtischen Gymnasium Bad Laasphe von Schulleiterin Corie Hahn verabschiedet worden. Dabei freute sie sich gleich über drei 1,0-Abiturienten: Ole-Samuel Benedikt Witt aus Hesselbach, Nick Leineweber aus Eibelshausen und Mohamed Taher Khazuran aus Biedenkopf.

Ole Witt gelang sogar eine inoffizielle Durchschnittsnote von 0,78. In allen Abiturprüfungen erreichte er die Bestnote 1+.

Seit 2015 in Deutschland,

Abi mit Bestnote

Mohamed Khazuran kam 2015 aus Syrien nach Deutschland und lernte in sieben Jahren nicht nur perfekt Deutsch, sondern schloss auch das Abitur mit 1,0 ab.

Und was fängt man mit solchen Traumnoten an? Für Witt geht es zum Physikstudium, Leineweber will Neurobiologie studieren und Khazuran zieht es zur Luft- und Raumfahrttechnik.

Erstmalig in der Schulgeschichte erreichten Schüler des scheidenden Abi-Jahrgangs beim Wettbewerb "Macht Mathe" den ersten Platz auf Landesebene. Dafür erhielten Lea Grübener, Katharina Rink, Mohamed Khazuran und Ole Witt die Siegerurkunden. Die Physikalische Gesellschaft ehrte Tjark Fischer, Ole Witt und Mohamed Khazuran für besonders herausragende Leistungen im Fach Physik mit einer Urkunde und einem Buchgeschenk.

Der Verband deutscher Chemiker konnte Katharina Rink, Mohamed Khazuran und Ole Witt für besondere Leistungen im Fach Chemie mit einer Urkunde ehren.

Tjark Fischer, Nick Leineweber und Ole Witt erhielten eine Urkunde sowie ein Buchgeschenk und eine Jahresmitgliedschaft in der Gesellschaft für Informatik aufgrund ihrer sehr guten Leistungen in diesem Fach.

Latein-Lehrerin Bettina Bürger-Schößler hob David Koch und Leon Will hervor, die zusätzlich das Latinum ablegten.

Winfried Müller überreichte Ole Witt ein Buchgeschenk für herausragende Leistungen im Fach Deutsch. Darüber hinaus wurden Nick Leineweber, Jule Schäfer, Lina Schmidt, Janis Schuischel, Ramon Uhl und Henrike Horchler mit einem Gutschein für besonders herausragende Leistungen in weiteren Abiturprüfungen geehrt.

Abschließend überreichte Jahrgangsstufenleiter Müller den Jahrgangssprechern Marlene Hofius und Deniz Caprak einen Büchergutschein und bedankte sich für ihr Engagement, sowie "wertschätzende und zuverlässige Zusammenarbeit". Hofius und Caprak dankten wiederum den Lehrkräften für die "große Unterstützung bei den Abiturvorbereitungen".

Den Glückwünschen zum bestandenen Abitur schlossen sich der Bürgermeister der Stadt Bad Laasphe Dirk Terlinden (parteilos) sowie die Oberstufenkoordinatorin Julia Rohrbach an. Katrin Werner vom Förderverein ehrte mit einem Gutschein die Jahrgangsbesten. Für die musikalische Unterhaltung bei der Zeugnisübergabe sorgte Karl-Friedrich Wahler am Klavier.