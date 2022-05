Badespaß ohne Coronaeinschränkungen

Dank des Fördervereins finden Besucher im Wabach-Bad ab sofort neue Sitzgelegenheiten wie diesen Pavillon samt Stühlen und Tisch. Foto: Stadt Bad Laasphe

BAD LAASPHE - In Bad Laasphe startet am kommenden Samstag, 7. Mai, die Freibad-Saison. Das Wabach-Bad im Gennernbach öffnet an diesem Tag ab 10 Uhr erstmals nach der Winterpause wieder seine Türen für Besucher.

Und anders als in den vergangenen beiden Jahren gibt es nun keine Corona-Beschränkungen mehr: Online-Anmeldung, verschiedene Zeitfenster, Reinigungspausen, Zutrittsbeschränkungen - all das gehört ab dieser Saison der Vergangenheit an.

Förderverein schafft Stühle, Tische und einen Pavillon an

Wenngleich die Corona-Maßnahmen zurückgefahren werden, da es für sie keine gesetzliche Grundlage mehr gibt, werde weiterhin größten Wert auf Sicherheit gelegt. In Bereichen, wo mehrere Personen aufeinandertreffen können, wie bei den Toiletten oder den Umkleiden, werde weiterhin das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes empfohlen. Eine Pflicht gebe es aber nicht, teilt die Stadt Bad Laasphe mit.

Platz nehmen können die Gäste nun auch wieder auf Bänken und Stühlen, die in den vergangenen beiden Jahren aufgrund der Pandemie nicht aufgestellt werden durften. Dank des Fördervereins sind sogar neue Stühle, Tische und ein Pavillon hinzugekommen. Ebenfalls neu ist, dass eine Bahn im Schwimmerbecken in diesem Jahr ausschließlich für die Aqua-Fitness reserviert ist. Die Einbahnstraßenregelung im Becken gibt es nicht mehr.

Das Freibad im Gennernbach hat täglich geöffnet

Frühschwimmer können dienstags und donnerstags ab 6 Uhr ihre Bahnen ziehen. Eltern und Kinder haben außerdem die Möglichkeit, gemeinsam das Seepferdchen-Abzeichen zu machen.

Das Wabach-Bad ist ab dem 7. Mai täglich zu folgenden Zeiten geöffnet: montags, mittwochs, freitags und samstags von 10 bis 19 Uhr, dienstags und donnerstags von 6 bis 19 Uhr und sonntags von 9 bis 19 Uhr.

Einzelkarten für Erwachsene kosten 3,50 Euro oder im Feierabendtarif (1,5 Stunden vor Schließung) 2,50 Euro. Einzelkarten für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre kosten 1,80 Euro und Familieneinzelkarten (für Eltern mit Kindern bis 18 Jahre) 7,50 Euro. Saisonkarten gibt es für Erwachsene zu 70 Euro, für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre zu 36 Euro und für Familien zu 130 Euro.

Für das Freibad in Feudingen steht ein Öffnungstermin noch nicht fest.