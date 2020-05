Das Bad Laaspher Wabach-Bad öffnet wieder

Das Wabach-Bad in Bad Laasphe öffnet nach der Corona-Zwnagspause wieder. Foto: Stadt Bad Laasphe

Bad Laasphe (red). Das Bad Laaspher Wabach-Bad nimmt am Samstag, 30. Mai, nach der Corona-Zwangspause seinen Betrieb auf. Wie in allen anderen öffentlichen Einrichtungen gelten auch in dem Freibad vorerst entsprechende Hygiene- und Verhaltensregeln. "Ohne die dürften wir gar nicht öffnen", erklärt Volker Kohlberger, Leiter des zuständigen Fachbereichs.

Das Bad darf nur nach einer vorherigen Buchung betreten werden. Diese wird online über das eigens eingerichtete Portal www.freibaeder-bad-laasphe.de vorgenommen. Die Besucher müssen hier ihre Kontaktdaten angeben und können zwischen drei Zeitfenstern wählen, in denen sie schwimmen möchten. War die Buchung erfolgreich, erhalten sie eine Bestätigungs-E-Mail, die sie zum Besuch mitbringen sollen, und, am ausgewählten Tag für die ausgewählte Zeit, Zugang zum Bad.

Maximal dürfen 482 Gäste pro Zeitfenster ins Bad

"Aus Vorsorgegründen werden wir die Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen verstärken. Die Badegäste müssen die Anlage bis zum Ende ihres gebuchten Zeitfensters verlassen haben, damit sie für die neuen Besucher anschließend in Gänze gereinigt und desinfiziert werden kann. Griffflächen wie etwa Türklinken werden natürlich noch öfter desinfiziert", so Kohlberger. Vorerst gilt eine Maximalzahl von 482 Besuchern pro Zeitfenster. Gebucht werden, kann auch per Telefon unter 0 27 52-9 091 54.

Im Bad selbst sind die Besucher angehalten, auf die gebotenen Verhaltens- und Abstandsregeln zu achten und Menschenansammlungen zu vermeiden. Auch für das Schwimmen gelten besondere Regeln, entsprechende Hinweisschilder geben hierüber Auskunft.