Einblick in eine mögliche Zukunft

Die GSW-Studien- und Berufskoordinatorin Heike Ringler hilft den Schülern beim Workshop. Foto: Karin Leser

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Bad Laasphe (red). Das Gymnasium Schloss Wittgenstein bereitet seine Schüler auf die Zukunft vor. Ein Projekt ist der Workshop zum Thema "Stärkung der Entscheidungskompetenz".

"Wir versuchen, unsere Schülerinnen und Schüler auf dem Weg ins Berufsleben zu begleiten," so Schulleiter Christian Tang, "daher nimmt unsere Schule am Projekt der Landesregierung 'KAoA' (Kein Abschluss ohne Anschluss) teil." Mit diesem Programm, das in verschiedenen Modulen aufgebaut ist, soll den Schülern der Übergang von der Schule in Ausbildung und Studium erleichtert werden. Durch eine effektive Koordinierung werden so unnötige Warteschleifen vermieden und die Jugendlichen und ihre Eltern auf dem Weg in die Berufswelt nachhaltig unterstützt. Organisiert wurde der Workshop von der GSW-Studien- und Berufskoordinatorin Heike Ringler. Unterstützt wurde sie von ihrer Kollegin Sabine te Heesen.

Nach einem Reflexionsworkshop in der Sekundarstufe I zu einer ersten Standortbestimmung folgte nun der Workshop in der Qualifikationsphase.

Eigene Wünsche und Fähigkeiten erkennen

Hierbei sollten konkrete Vorstellungen zum Beruf oder dem Studiengang entwickelt und eine Grundlage für eine durchdachte und bewusste Entscheidung geschaffen werden. Die GSW-Schüler arbeiteten in Gruppen und nutzen für ihre Internet-Recherchen die hauseigenen iPads. Mithilfe von geeigneten Programmen hatten sie so Gelegenheit, ihr individuelles "Skillset" zu finden, das heißt die Einschätzung ihrer Fähigkeiten und Kompetenzen mit Berufen und Studiengängen abzustimmen.

Im nächsten Schuljahr folgt dann der zweite Teil des Workshops, in dem die Schüler ihre berufliche Entscheidung festigen können.

"Mir hat der Workshop Spaß gemacht. Es war echt schön, mal zwei Schulstunden zu verwenden, um sich noch besser auf die 'Berufswelt' einzustellen", fasst Schüler Niklas Schneider seine Eindrücke zusammen.