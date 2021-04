Erdkunde-Asse am Schloss

Wettbewerbskoordinator Christian Kienel mit drei Siegern (v. l.): Phil Hofmann (5a, 1. Platz), Elisa Otto (6a, 1. Platz) und Jonas Heinrich (6b, 2. Platz). Foto: Isabelle Schneller

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BAD LAASPHE - Seit Jahren gehört die Teilnahme an Erdkunde-Wettbewerben zum festen Bestandteil des Schulprogramms des Gymnasiums Schloss Wittgenstein. Im letzten Schuljahr wurde so der Erdkundewettbewerb "Heureka! - Mensch und Natur 2020", durchgeführt. Nun stehen die Sieger fest.

Erdkunde-Lehrer Christian Kienel hatte den Wettbewerb für die Klassen 5 bis 8 organisiert und konnte jetzt den Siegern bei der Preisverleihung mit Sachpreisen und Urkunden gratulieren: Die Erstplatzierten ihrer jeweiligen Klassenstufen sind: Phil Hofmann (5b), Louis Mengel (5a), Sophie Schmidt (6a), Elisa Otto (6a), Alexander Krug (7b) und Sascha Müller (8a).

Motivation für historische

und geografische Themen

Der Heureka-Wettbewerb, durchgeführt von einem gemeinnützigen Berliner Unternehmen, richtete sich speziell an die Schüler der Klassenstufen 5 bis 8. Er bestand aus unterschiedlichen Themenkomplexen und erstreckte sich über die beiden letzten Schulhalbjahre. Der erste Teil mit dem Thema "Mensch und Natur" bezog sich auf das Fach Erdkunde, im zweiten Schulhalbjahr wurden historische und aktuelle Fragen zum Thema "Weltkunde" gestellt. In einem dritten Teil wurde Grundwissen aus dem Bereich Politik, Wirtschaft und Recht abgefragt. Alle Fragen konnten online am Laptop beantwortet werden.

Ins Leben gerufen wurde der Wettbewerb vor Jahren durch einen Zusammenschluss von Eltern und Lehrern mit dem Ziel, weitere Möglichkeiten zu schaffen, den Unterrichtsalltag aufzulockern und Schüler in Bezug auf geografische und historische Themen zu motivieren.