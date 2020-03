Feuerwehr findet Toten bei Wohnungsbrand

Bei einem Wohnungsbrand in Bad Laasphe hat die Feuerwehr einen bisher unbekannten Toten entdeckt. Foto: Feuerwehr

Bad Laasphe (ll). Einen Toten hat es bei einem Wohnungsbrand am frühen Donnerstagmorgen, 26. März in Bad Laasphe gegeben.

Gegen 0.25 Uhr wurde der Löschzug 1 der Freiwilligen Feuerwehr aus Bad Laasphe zu einem Feuer in einem Dachgeschoß eines Geschäftshauses mit Wohnungen gerufen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang bereits dunkler Rauch aus einem Fenster, teilte die Feuerwehr in einer Pressemitteilung am Morgen mit.

Da in diesem Gebäude laut Polizei zwei Personen gemeldet waren, wurden zwei Trupps zur Menschenrettung und ein weiterer Trupp zur Brandbekämpfung in das Gebäude geschickt.

Kurze Zeit später wurde eine leblose Person in der betroffenen Wohnung gefunden. Trotz des schnellen Eingreifens durch die Feuerwehr kam für den Mann jede Hilfe zu spät..

Eine zweite Person wurde bei der Durchsuchung der Wohnung nicht gefunden.

Mordkommission

aus Hagen ermittelt

Die Einsatzkräfte waren sehr schnell vor Ort, denn das Geschäftshaus befindet sich nur etwa 300 Meter vom Feuerwehrhaus entfernt in der Bahnhofstraße (B 62). Die Hauptdurchgangsstraße in Bad Laasphe musste während der Löscharbeiten vollständig gesperrt werden.

Mit im Einsatz war der nachalarmierte Löschzug 2 aus Banfe, der den Einsatz mit Personal unterstützte, sowie das PSU-Team.

Zusätzlich waren zwei Rettungswagen an der Einsatzstelle sowie die Polizei mit mehreren Beamten.

Insgesamt waren somit 62 Einsatzkräfte in der Bahnhofstraße tätig.

Nach Ende der Löscharbeiten wurde die Einsatzstelle der Polizei zu weiteren Ermittlungen übergeben.

Wie der Mann zu Tode gekommen ist und warum das Feuer in der Wohnung ausbrach, wird von der Polizei derzeit ermittelt.

Da die Hintergründe noch vollkommen unklar sind, ist eine Mordkommission der Polizei Hagen eingesetzt, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstagmorgen mit.