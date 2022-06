Fotoausstellung in Bad Laasphe: Von Japan bis Buenos Aires

Der deutsche Straßenfotograf und Kurator Max Kling zeigt Arbeiten zum Thema "Wie ich es sehe - nichts ist wahr, aber alles ist wirklich". Foto: Max Kling

BAD LAASPHE - Vom 9. bis 12. Juni veranstaltet der Kunstverein 2013 die Ausstellung "EinZweiBlicke - Ausblicke" in leer stehenden Ladenlokalen der Laaspher Altstadt und hat dafür sieben international renommierte Fotografen gewonnen. Die Vernissage beginnt am Donnerstag, 9. Juni, um 19 Uhr in der evangelischen Kirche in Bad Laasphe.

Vorträge und Werkstattgespräche

Ausstellungsteilnehmer und ihre Beiträge sind: Victor Borst ("Die Straße ist meine Spielwiese - Bilder aus Japan"), Christian Diaz ("Zona Ezeiza - über das Leben in einem Vorort von Buenos Aires"), Max Kling ("Wie ich es sehe - nichts ist wahr, aber alles ist wirklich"), Orna Naor ("Ein Tag am Meer - Den Menschen ihre Menschlichkeit zurückgeben"), Judith Rodriguez ("People of Wilson: Portraits"), Andrea Torrei ("Colors and Shapes") und Anton Toth ("Straßenleben im Quadrat").

Flankierend hierzu stellen die regionalen Fotografen Katharina Hofius, Alfred Schmidt, Julian Schmidt, Anna Schneider und Stefan Völkel ihre Werke aus; es gibt Vorträge und Werkstattgespräche. Ausstellungen sind in der Königstraße 15 (Pluspunkt Kö), Königstraße 23 (Fleischerei Reuter & Teeladen), Königstraße 41 (ehem. Reinigung) und Mauerstraße 44 (Alte Synagoge). Der Eintritt ist jeweils frei. Das Programm:

W Donnerstag, 9. Juni, 19 Uhr: Vernissage in der evangelischen Kirche, Rundgang durch die Ausstellungsräume.

W Freitag, 10. Juni, 14.30 Uhr: Vortrag von Gerhard Körsgen, "Fotobücher - das Geheimnis seine Lieblinge zu töten, Sequenzierung und Gestaltung", Königstraße 15.

W Freitag, 10. Juni, 17 Uhr: Vortrag, Max Kling, "Von Flöhen, Fliegen und seltsamen Dingen - über die Zahl 3, vom Suchen, Finden und Machen von guten Fotografien und einer persönlichen Herangehensweise an die Fotografie", Königstraße 15.

W Samstag, 11. Juni, 14 Uhr: Vortrag von Judith Rodriguez, "Das People of Wilson Project - Fremde fotografieren, oder wie man mit der Kamera Freunde gewinnt", Mauerstraße 44.

W Samstag, 11. Juni, 15.30 Uhr: Vortrag von Roberto Muffoletto, "Visual Arts - meine Erfahrungen als Kurator, Verleger und Galerist", Königstraße 15.

W Samstag, 11. Juni, 17 Uhr: Vortrag, Harald Hagedorn, "Rezeption - ein theoretischer Ansatz zum praktischen Gebrauch", Königstraße 15.

W Sonntag, 12. Juni, 11.30 Uhr: Finissage in allen Räumen.