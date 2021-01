Gleitschirmflieger aus Baum gerettet

In den Baumwipfeln auf dem Entenberg hatte sich am Samstag ein Gleitschirmflieger verfangen. Foto: Jörg Fritsch

BAD LAASPHE - Ein Gleitschirmflieger hat sich am Samstagmittag im Gipfelbereich des Entenbergs in Bad Laasphe in den Bäumen verfangen. 25 Einsatzkräfte aus Bad Laasphe, der Rettungsdienst aus Mittelhessen, die Polizei aus Wittgenstein und ein Rettungshubschrauber waren dem Mann zur Hilfe gekommen. Dirk Hübner, Einsatzleiter der Feuerwehr Bad Laasphe, erklärte: "Zunächst war die Position und die Lage des Verletzten unklar gewesen, das mussten wir erst einmal herausfinden". Das habe in Zusammenarbeit mit den anderen Rettungskräften gut geklappt.

Der Gleitschirmflieger, der sich nicht mehr selbst zur Erde lassen konnte, hatte per Handy die Leitstelle informiert und seine Position durchgegeben. Die Rettungskräfte konnten den Piloten dann mit einer vierteiligen Steckleiter aus dem Baum holen, "unverletzt, wohlauf, alles gut", wie Hübner sagte.