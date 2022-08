In Bad Laasphe gemeinsam wandern mit Musik

Jetzt teilen:

BAD LAASPHE - Zum zehnjährigen Bestehen des Lahnwanderweges veranstaltet die TKS Bad Laasphe am Sonntag, 14. August, eine musikalische Wanderung. Die sieben Kilometer lange Rundwanderung startet um 11 Uhr im Kräutergarten hinter dem Haus des Gastes und führt hinauf zum Entenberg.

Ausklang bei Kaffee

und Kuchen im Kurpark

An fünf Stationen werden unterschiedliche Musiker die Gruppe zum Verweilen einladen. Neben Klavier, Cello und Trompetenklängen, kann man sich auf Mundharmonika- und Gitarreneinlagen freuen. Damit an jedem Ort eine Sitzmöglichkeit besteht, sorgt der Lahntal Tourismus Verband für Sitzkissen im Lahnwanderwegdesign, die an die ersten 50 Teilnehmer verschenkt werden. Rucksackverpflegung wird empfohlen.

Im Kurpark klingt die Tour am Teich unweit des Steinchens aus. Dort stehen Kuchen und Kaffee vom Kneipp-Verein bereit.

An folgenden Stationen gibt es Musik: Kräutergarten (hinter dem Haus des Gastes), Aussichts- und Raststation am Bohrloch, Raststation Hugo- Kracht-Hütte, Gipfel des Entenbergs, am Teich des Kurparks. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung jedoch erwünscht bei der TKS unter Telefon 0 27 52-8 98.