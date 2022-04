Jeepfahrer sorgt für Action auf der Umgehungsstraße

die Polizei sucht Zeugen: Am Ostersamstag hat sich auf der B62 zwischen Biedenkopf und Bad Laasphe ein grüner Jeep einige skurile Fahrmanöver geleifert. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BIEDENKOPF/BAD LAASPHE - Eine auffällige Fahrweise eines grünen Jeeps mit BLB-Kennzeichen für Bad Berleburg hat auf der Ortsumgehung Biedenkopf bis Bad Laasphe für Wirbel gesorgt. Am Samstag, 16. April, zwischen 4.55 und 5.15 Uhr fuhr der Jeep, der nach ersten Informationen der Polizei von der Ludwigshütte kam und offenbar trotz Rot zeigender Ampel abbog, auf der Umgehungsstraße Richtung Breidenstein/Bad Laasphe. Bereits durch dieses Manöver hätten Autofahrer auf der Umgehungsstraße zur Verhinderung eines Unfalls bremsen müssen, so die Polizei in einer Meldung.

Auf der weiteren Strecke Richtung Bad Laasphe habe sich der Jeep zwischenzeitlich quer gestellt, sei dann wieder mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit und quietschenden Reifen weitergefahren. Der Jeepfahrer habe überholt und dann die Überholten danach ausgebremst. Nach einer Wiederanfahrt nach kurzem Stopp sei es nach Zeugenaussagen beinahe zu einem Unfall mit einem gerade vorbeifahrenden Lastwagen gekommen. Der noch unbekannte Lastwagenfahrer habe aufgrund der Fahrweise des Jeeps ausweichen müssen.

Letztendlich hätten die Fahrer des Jeeps und weiterer mindestens zwei Fahrzeuge vermutlich in Bad Laasphe vor einer roten Ampel kurz ihr Auto verlassen, hätten ein paar Worte gewechselt und seien dann weitergefahren. Die Polizei Biedenkopf ermittelt wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und bittet die von der Fahrweise des Jeepfahrers betroffenen Opfer und Zeugen dringend, sich unter Telefon 0 64 61-92 95 0 zu melden.