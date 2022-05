Jüdische Nachfahren besuchen Bad Laasphe

Auf Spurensuche mit Bürgermeister Dirk Terlinden (l.): Nurit Berta Kanyon (Mitte) und ihre Schwester Edna Burg sehen sich im Rathaus auch das Gedenkbuch für die jüdischen Opfer aus Bad Laasphe an. Darin: die Namen ihrer Vorfahren, die den Holocaust nicht überlebten. Foto: Stadt Bad Laasphe

BAD LAASPHE - Besonderen Besuch empfing Dirk Terlinden (parteilos) dieser Tage: Die Schwestern Edna Burg und Nurit Berta Kanyon aus Israel statteten dem Bad Laaspher Bürgermeister im Rathaus einen Besuch ab. Begleitet wurden sie von ihren Familien sowie von Mitgliedern des Bad Laaspher Freundeskreises für christlich-jüdische Zusammenarbeit.

Für die Familie war die Stippvisite in der Lahnstadt eine - wie Dirk Terlinden es ausdrückte - "emotionale Reise in die jüngere Vergangenheit ihrer Familiengeschichte, die durch die Ereignisse des Zweiten Weltkrieges in so dramatischer Weise geprägt ist."

Denn Edna Burg und Nurit Berta Kanyon sind Töchter von Simon Burg, dem einzigen Überlebenden der jüdischen Familie Burg aus Banfe. Am Tag genau 80 Jahre zuvor, am 27. April 1942, mussten Simons Eltern Benjamin und Bertha, sein jüngerer Bruder Martin sowie sein Onkel Josef und seine Tante Bertha, Benjamins ledige Geschwister, ihren Heimatort Banfe verlassen. Niemand von ihnen überlebte die Nazi-Gräuel. Einzig Simon Burg entkam dem Holocaust, weil seine Eltern ihn Palästina geschickt hatten.

Auf Einladung des christlich-jüdischen Freundeskreises wandelten die Schwestern und ihre Familien nun auf den Spuren ihrer deutschen Vorfahren.

Gedenktafel

enthüllt

Anlass für die Reise war die Enthüllung einer bronzenen Gedenktafel ganz in der Nähe der Bushaltestelle unterhalb der evangelischen Kirche in Banfe, die der christlich-jüdische Freundeskreis zum 80. Jahrestag der Deportation der Familie hatte anfertigen und aufstellen lassen. Nach einer Gedenkveranstaltung in der Kirche enthüllten Edna Burg und Nurit Berta Kanyon am Nachmittag die Tafel.

Als Geschenk überreichte der Bürgermeister Edna Burg und Nurit Berta Kanyon zeitgeschichtliche Dokumente ihrer Familie aus dem Standesamt. Zudem trugen sich die Schwestern und ihre Familien ins Goldene Buch der Stadt ein.

Als Dank für die Gastfreundschaft und das Engagement in der Stadt überreichten die Schwestern Bürgermeister Terlinden eine handgefertigte Keramikplatte eines israelischen Töpfers, in die der Schriftzug "In tiefer Dankbarkeit, Familie Burg" sowie die Chamsa, ein bekanntes Symbol für Glück, eingraviert sind.