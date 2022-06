Kinoerlebnis auf der Liegewiese

Im Wabach-Bad kann man im Juli Filme von der Liegewiese aus sehen. Foto: Stadt Bad Laasphe

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BAD LAASPHE - "Welche Filme möchtet ihr im diesjährigen Sparkassen-Open-Air-Kino sehen?" Diese Frage richteten die TKS Bad Laasphe und das Residenz Kino Center als Organisatoren des Freiluft-Events im Juli im Bad Laaspher Wabach-Bad an die Filmfans in Wittgenstein. Neun Filme in drei Kategorien - Musikfilm, Komödie und Familienfilm standen zur Auswahl.

Nach siebentägigem Online-Voting steht fest: Bei der dritten Auflage der Veranstaltung gibt es kolumbianischen Zauber, bayerischen Schwank und Elton John.

Kartenvorverkauf

ab 17. Juni

528 Stimmen wurden insgesamt abgegeben. Sieger in der Kategorie Musikfilm wurde "Rocketman". Der Film widmet sich dem Leben von Elton John und eröffnet das 3. Sparkassen-Open-Air Kino am Donnerstag, 14. Juli, im Wabach-Bad. Hauptdarsteller Taron Egerton erhielt für seine Verkörperung des Musikers einen Golden Globe. Am 15. Juli läuft die Komödie "Beckenrand Sheriff". Es geht um Schwimmmeister Karl Kruse und seine verzweifelten Versuche, das in die Jahre gekommene Freibad, in dem er seit über 30 Jahren Dienst tut, vor der drohenden Schließung zu retten. Ein schwieriges Unterfangen, denn Kruse ist im bayerischen Provinzdorf Grubberg alles andere als beliebt. Der 16. Juli ist Familienfilm-Tag. Gezeigt wird "Encanto". Der Musical- und Animationsfilm erzählt von der Familie Madrigal. Durch eine magische Kerze hat jedes Familienmitglied eine übernatürliche Gabe erhalten - nur Mirabel ist leer ausgegangen. Doch sie erkennt, dass die Magie der Familie in Gefahr ist.

Karten gibt es ab Freitag, 17. Juni, für 6 Euro pro Person unter www.residenzkino.de. Das Open-Air-Kino bietet an jedem Abend Platz für 250 Gäste. Die Zuschauer können zwischen Liege- und Sitzplätzen wählen. Der vordere Bereich ist als Liegefläche ausgewiesen. Dort können sich immer zwei Personen auf einer Decke niederlassen, die Buchung ist nur paarweise möglich. Im hinteren Sitzbereich nimmt man auf Stühlen Platz. Decken und Stühle müssen mitgebracht werden. Der Einlass startet jeweils um 19.30 Uhr, Filmbeginn ist immer eine Stunde später.