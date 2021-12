Kleine Forscher erobern das Städtische Gymnasium Bad Laasphe

Forschertag am Städtischen Gymnasium Bad Laasphe für die Schüler der 4. Klassen. Foto: Städtisches Gymnasium Bad Laasphe

BAD LAASPHE - Nach einem Jahr coronabedingter Pause hat das Städtische Gymnasium kürzlich wieder zu den Forschertagen eingeladen. Die Grundschüler der vierten Klassen aus Bad Laasphe, Niederlaasphe und Banfe sind der Einladung gefolgt und erlebten einen spannenden und abwechslungsreichen Tag.

Im Klassenverband und unter Einhaltung sämtlicher erforderlicher Schutzmaßnahmen erlebten die jungen Forscher abwechselnd, wie in den naturwissenschaftlichen Fächern Biologie, Chemie und Physik gearbeitet und geforscht wird. Dabei standen das eigene Forschen und Entdecken ganz oben auf der Tagesordnung.

Wie funktioniert

ein Unterseeboot?

Im Physik-Unterricht bei MINT-Koordinator Christopher Achenbach wurden zunächst unterschiedliche Körper aus verschiedenen Stoffen auf ihre Schwimmtauglichkeit hin überprüft, um am Ende zu erfahren, wie ein U-Boot es trotz seiner großen Masse schafft, zu schwimmen und zu tauchen. Daniel Hussain untersuchte mit den Schülern in Chemie, wie man mit verschiedenen Haushaltsmitteln Rotkohl verfärben kann. Dabei durften die Kinder an eigens dafür aufgebauten Kochstellen auch mit dem Bunsenbrenner hantieren, um den Rotkohl auf Temperatur zu bringen.

Zum Schluss

gibt es ein Diplom

Ein weiteres Highlight stellten die Experimente mit den Großschnecken in Biologie bei Annina Hoffmann dar. Hier wurde untersucht, mit welchen Sinnen sich die Tiere in ihrer Umwelt orientieren und wie gut sie hören, sehen oder riechen können. Zusätzlich wurden die Schädel unterschiedlicher Tierarten im Rahmen eines abwechslungsreichen Quiz untersucht. Zum Abschluss des Tages gab es für alle Teilnehmer noch ein "Forscherdiplom".

Das Städtische Gymnasium plant, auch in den kommenden Jahren die Tradition der Forschertage weiter fortzuführen in der Hoffnung, weitere junge Forscher für die Naturwissenschaften begeistern zu können.