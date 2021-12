Manoah Hinn Liest am besten

Manoah Hinn aus der 6b (3.v.l.) ist der beste Vorleser am Schloss-Gymnasium. Mit ihm freuen sich die Teilnehmer der Endausscheidung sowie Biologielehrer Carsten Gemmer, hier als Nikolaus, und Deutschlehrer Hartmut Höft. Foto: Hartmut Kramer

BAD LAASPHE - Zum Vorlesewettbewerb der sechsten Klassen am Gymnasium Schloss Wittgenstein war auch der Nikolaus gekommen. Beim Schulentscheid in der weihnachtlich geschmückten Aula ließ er sich von den vorgetragenen Geschichten der Schüler in den Bann ziehen und gratulierte dem Sieger: Manoah Hinn aus Wallau.

Jeweils drei Schüler der Klassen 6a und 6b des Gymnasiums Schloss Wittgenstein stellten sich dem Wettbewerb. Die Kandidaten wurden zuvor in klasseninternen Ausscheidungen ermittelt. Für die Klasse 6a traten Inga Wickel (Bermershausen), Kilian Haas (Feudingen) und Jakob Brinkmann (Banfe) an, während die Klasse 6b Manoah Hinn (Wallau), Emma Fehlauer (Achenbach) und Alisan Reitz (Breidenbach) ins Rennen schickte.

Zu Beginn der Veranstaltung hatte Deutschlehrer Hartmut Höft den Zuschauern die Bedeutung des Lesens ans Herz gelegt: "Lesen heißt: Fremde Welten erschließen, in vergangene oder gar zukünftige Zeiten reisen, ungewöhnliche Menschen kennenlernen und Einblicke in ihre geheimsten Gedanken und Gefühle erhalten, gegen Unrecht kämpfen - das alles können wir beim Lesen erleben." Besonders wichtig aber sei das Vorlesen, denn "wer jemand anderem vorliest, der schenkt ihm neben seiner Zeit auch Aufmerksamkeit. Er zeigt, dass er ihm wichtig ist."

Mit Cornelia Funkes "Tintenherz" überzeugt

Die Hauptakteure der Klassen 6a und b hatten sich vorbereitet, um möglichst fehlerfrei, mit guter Betonung, im richtigen Tempo und in der perfekten Lautstärke aus ihren Lieblingsbüchern vorlesen zu können. Das Publikum hörte Auszüge aus der aktuellen und klassischen Jugendliteratur wie "Gregs Tagebuch 4 - Ich war's nicht" von Jeff Kinney oder "Finn released" von Oliver Uschmann. Im zweiten Durchgang lasen alle Kandidaten Auszüge aus einem ihnen unbekannten Text, Gudrun Pausewangs Roman "Das Tor zum Garten der Zambranos".

Während die Jury auszählte, spielte Mika Bernhardt aus der Klasse 9b Weihnachtslieder auf dem Flügel und der Nikolaus verteilte Geschenke.

Manoah Hinn setzte sich schließlich mit seinem lebendig vorgetragenen Auszug aus dem Fantasyroman "Tintenherz" von Cornelia Funke und der überzeugenden Präsentation des Fremdtextes durch. Er vertritt die Schule nun beim Kreisentscheid in Siegen.