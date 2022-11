"Mitmachen erwünscht!" bei Infotagen

Mitmachen ist angesagt bei den Infotagen am Gymnasium Schloss Wittgenstein am 18. und 19. November. (© Hartmut Kramer)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BAD LAASPHE - Unter dem Motto "Mitmachen erwünscht!" öffnet das Gymnasium Schloss Wittgenstein seine Pforten zu zwei Infotagen für alle Viertklässler der Grundschulen sowie Zehntklässler der weiterführenden Schulen: am Freitag, 18. November, von 15 bis 18 Uhr und am Samstag, 19. November, von 9 bis 14 Uhr.

Fotos Mitmachen ist angesagt bei den Infotagen am Gymnasium Schloss Wittgenstein am 18. und 19. November. © Hartmut Kramer Mitmachen ist angesagt bei den Infotagen am Gymnasium Schloss Wittgenstein am 18. und 19. November. © Hartmut Kramer 2

Interessierte Familien müssen über die Homepage der Schule einen Termin für eine Schulführung buchen. Es können sich auch zwei befreundete Familien für einen Termin anmelden. Treffpunkt ist das Foyer des Gymnasiums. Jeweils zur vollen Stunde findet dann eine fünfzehnminütige Information durch Schulleiter Christian Tang und Unterstufenkoordinatorin Judith Koch über das Angebot der Schule und die gymnasiale Ausbildung am Schloss statt.

Im Anschluss werden die Besucher in den gebuchten Kleingruppen von den Lehrern durch die je nach Fachbereichen geschmückten Schulräume geführt. An verschiedenen Stationen werden die Fächer Biologie, Musik, die Sprachen Englisch, Latein und Französisch sowie das Fach "Lernen zu lernen" vorgestellt.

Die Grundschüler können die Fächer Kunst, Chemie, Physik, Erdkunde und Geschichte kennenlernen und sich in kleinen Experimenten und Übungen ausprobieren oder in der Turnhalle unter Anleitung der Schulsporthelfer an sportlichen Aktivitäten teilnehmen.

Schüler, die einen Wechsel in die Oberstufe des Gymnasiums anstreben, treffen sich im Eingangsbereich der Schule und werden am Freitag um 17 Uhr oder am Samstag um 11 Uhr durch den Oberstufenkoordinator Hajo M. Walter beraten.