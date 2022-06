Neuntklässler aus Bad Laasphe helfen Schülern in Uganda

Die Klasse 9a des Gymnasiums Schloss Wittgenstein unterstützt das Hilfsprojekt "Abaana", das Schulkinder in Uganda fördert. Zum Gruppenfoto stellten sie sich mit der ugandischen Flagge auf. Mit dabei ist Jonas Heß (4. v. l.), der den Kontakt zur Hilfsorganisation herstellte. Foto: Gymnasium Schloss Wittgenstein

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BAD LAASPHE - Im Erdkundeunterricht der Klasse 9a am Gymnasium Schloss Wittgenstein (GSW) ist im Rahmen des Themas "Eine Welt - eine ungleiche Welt" bei den Schülern schnell die Frage aufgekommen, wie sie Kindern in Afrika unterstützen können. Zusammen mit Referendar Jonas Heß entdeckten sie die Hilfsorganisation "Abaana", heißt es in einer Pressemitteilung des GSW.

"Abaana" ist ein ehrenamtlich arbeitender Verein, der sich um Kinder in Uganda kümmert, insbesondere um die schulische Bildung in dem kleinen Dorf Nyamirima. "Wir sichern den Schulbesuch der mittlerweile 800 Kinder im Alter zwischen 4 und 16 Jahren. Ergänzend dazu unterstützen wir Umweltprojekte wie die Erschließung von Trinkwasserquellen sowie den Bau von Energiesparkochöfen", berichtet Birgit Stall von der Hilfsorganisation.

Die Schüler sammelten mit Unterstützung ihrer Eltern Nützliches wie Zahnbürsten, feste Seifen, Stifte, Waschlappen, Hygieneartikel, Spielsachen, Collegeblöcke, Malblöcke, Zahnpasta und vieles mehr und packten in Abstimmung mit der Hilfsorganisation Päckchen. Rund 500 Artikel kamen so zusammen.

Im Englischunterricht wurden Briefe verfasst, um Kontakt zu den Kindern vor Ort aufzunehmen.

"Wir wollten aufmerksam machen, wie gut wir es haben und wie kleine Geschenke aus unserem Alltag, wie eine Zahnbürste oder ein Teddybär einem Kind in Uganda unfassbar viel Freude bereiten kann", sagte sich Nelly Heim aus der 9a. "Es hat ebenfalls sehr die Klassengemeinschaft gestärkt, da wir das Projekt zusammen geplant und durchgeführt haben", freut sich Klassenkamerad René Weber.

Auch Referendar Jonas Heß äußerte sich begeistert: "Das Engagement der Schüler war unglaublich. Dieses Projekt wird definitiv weiterhin verfolgt."