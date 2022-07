Per Lastwagen für Bad Laasphe werben

Jetzt teilen:

BAD LAASPHE - Unter dem Motto "On the Road" setzt die Tourismus, Kur und Stadtentwicklung Bad Laasphe (TKS) auf eine neue Form der Werbung für die Stadt: Nun soll ein Lkw die schönsten Seiten Bad Laasphes in die Region tragen.

Ergeben habe sich diese Möglichkeit durch den Kontakt von Bürgermeister Dirk Terlinden (parteilos) zum Geschäftsführer der in Kreuztal ansässigen Spedition Althaus, Thomas Keller. Er habe angefragt, ob das Bedrucken einer Lkw-Plane als Werbefläche für Bad Laasphe von Interesse sei, teilte die TKS mit.

Die Herausforderung sei dann gewesen, geeignete Fotos zu finden, die sich für das Bedrucken der überdimensional großen Lkw-Plane eignen. Das hat geklappt, und nun macht der "Bad Laasphe-Lkw" die Straßen bunter. Premiere hatte er beim Bermershäuser Schützenfest. "Wir freuen uns, mit dieser fahrbaren Imagewerbung auf Bad Laasphe als Tourismusdestination aufmerksam machen zu können", sagten Terlinden und TKS-Geschäftsführerin Signe Friedreich.