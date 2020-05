Radfahrer bei Unfall verletzt

Jetzt teilen:

Bad Laasphe (red). Am Samstagmorgen, 23. Mai, ist ein Fahrradfahrer bei einem Unfall in Bad Laasphe schwer verletzt worden. Der 57-jährige Radler fuhr den Ditzroder Weg bergab. Aus bislang unbekannten Gründen kollidierte er seitlich mit dem ihm entgegenfahrenden Auto einer 26-Jährigen, die in die Untere Bienhecke abbiegen wollte. Der Radfahrer stürzte bei dem Unfall und rutschte gegen einen weiteren geparkten Wagen. Ein Notarzt und Rettungssanitäter kümmerten sich um den Mann. Der kam dann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern nach Polizeiangeben noch an. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Ditzroder Weg gesperrt.