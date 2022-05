Schloss-Schulen mit Smartboards ausgestattet

Digitales Unterrichten will gelernt sein. Während einer eintägigen Schulung können die Lehrer die Funktionen der Smartboards ausgiebig testen. Foto: Karin Leser/Schloss-Schulen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BAD LAASPHE - Mit Volldampf in die digitale Zukunft: Die Schloss-Schulen in Bad Laasphe, Realschule und Gymnasium, sind mit interaktiven Boards der neuesten Generation ausgestattet worden. In jedem Klassenraum steht ein Smartboard zur Verfügung. Das teilte die Privatschule mit. Geschäftsführerin Gudrun Kämmerling betonte bei der Vorstellung der digitalen Tafeln, es sei der Schule seit jeher ein Anliegen, den Schülern etwas Besonderes zu bieten.

Jedes Board ist höhenverstellbar und mit einem 86- Zoll-UltraHD-Bildschirm ausgestattet. Für die Modernisierung investiert die Schule laut Pressemitteilung 329 356 Euro. 286 396 Euro sollen durch Mittel aus dem Digitalpakt Schule des Bundes abgedeckt werden, die restlichen 42 960 Euro hat der Schulträger durch Eigenleistung finanziert.

Mit der Anschaffung der Boards war es nicht getan. Es mussten 3,7 Kilometer Netzwerkkabel verlegt und das WLAN ausgebaut werden. Zudem waren Datenswitches der neuesten Generation sowie 70 Excess-Points erforderlich.

Die Boards eröffnen den Pädagogen schier unbegrenzte Möglichkeiten. Per Touchscreen können die gewünschten Funktionen aufgerufen werden. Das Einfügen von Videos, Fotos oder Informationen aus dem Internet ist ebenfalls ohne Weiteres blitzschnell möglich. Geschrieben werden kann mit einem digitalen Stift oder notfalls mit dem Finger. Jeder Lehrer verfügt über ein Dienst-iPad und kann so seine Inhalte auf das Board übertragen.

Das digitale Unterrichten will natürlich auch erlernt werden. Deshalb gab es für die Kollegien von Realschule und Gymnasium eine ausgiebige Schulung. Die Lehrkräfte sind sich laut Pressemitteilung einig: "Das digitale Lernen macht einfach Spaß und eröffnet neue Dimensionen."