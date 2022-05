Stadtradeln für eine bessere CO2-Bilanz

Bürgermeister Dirk Terlinden ist bereits startklar. Foto: Stadt Bad Laasphe

BAD LAASPHE - Zum ersten Mal nimmt Bad Laasphe in diesem Jahr an der bundesweiten Aktion "Stadtradeln" teil und lädt alle Bürger vom 28. Mai bis 17. Juni ein, möglichst oft auf das Fahrrad zu steigen und Alltagswege CO2-neutral zurückzulegen. Dabei spielt es keine Rolle, ob man passionierter Radler oder Gelegenheitsfahrer ist. Es zählt jeder einzelne Kilometer. Wer mitmachen möchte, registriert sich unter www.stadtradeln.de/bad-laasphe. Im Nutzerprofil können die im dreiwöchigen Aktionszeitraum zurücklegten Fahrradkilometer eingetragen werden. Mit der "Stadtradeln"-App können die Kilometer direkt getrackt werden. Bedingung ist, dass man sich einem bereits bestehenden Team anschließt oder ein neues Team gründet.

Begleitet wird die Aktion von zahlreichen Veranstaltungen: So bietet der MTB Laasphe während der drei Wochen mehrere geführte Radtouren an - so auch am ersten Aktionstag, dem 28. Mai. An diesem Samstag führt die Tour zum Forsthaus Hohenroth, wo ab 14 Uhr die "Stadtradeln"-Auftaktparty steigt - Getränke, Gegrilltes, Livemusik und kleines Rahmenprogramm inklusive. Start der Tour ist um 12 Uhr auf dem Wilhelmsplatz.

Sie wird inklusive Pause rund sechs Stunden dauern und ist für jeden geeignet, richtet sich vorzugsweise aber an E-Biker und ambitionierte Radler.