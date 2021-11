1 min

Tafel-Läden sind wieder geöffnet

Die Räume in Biedenkopf sind saniert, die Abläufe für Sortieren, Packen und Ausgabe wurden angepasst. Jetzt geht der Verkauf in den Tafel-Läden in Biedenkopf, Dautphetal, Bad Laasphe, Breidenbach und Steffenberg wieder los.