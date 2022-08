Unbekannte beschädigten Fahrradservicestation Niederlaasphe

An der Fahrradservicestation auf Höhe der Amalienhütte auf dem Planetenlehrpfad in Niederlaasphe haben Unbekannte eines der Stahlseile so lang gezogen, dass es gerissen ist. Außerdem ist ein Sechskantschlüssel-Set von seiner Befestigung abgebrochen und entwendet worden. Foto: TKS Bad Laasphe

BAD LAASPHE-NIEDERLAASPHE - Erneut haben Unbekannte in Bad Laasphe öffentliches Eigentum beschädigt. Nach Angaben der Tourismus, Kur und Stadtentwicklung Bad Laasphe (TKS) hat es dieses Mal die Fahrradservicestation auf Höhe der Amalienhütte auf dem Planetenlehrpfad in Niederlaasphe getroffen.

Die Station wurde von der TKS für die Allgemeinheit installiert, als Serviceangebot für eine schnelle Reparatur. Die Werkzeuge sind an einziehbaren Stahlseilen aus geflochtenem Edelstahl angebracht. Die Täter haben nun eines der Stahlseile so lang gezogen, dass es gerissen ist. Außerdem ist ein Sechskantschlüssel-Set abgebrochen und entwendet worden.

"Die Reparatur und Anschaffung von Ersatzteilen kostet Zeit und Geld. Aber, es kann nicht sein, dass die Allgemeinheit wegen der Dummheit Einzelner leidet", schreibt die TKS in einer Pressemitteilung. Sie bittet daher um Hinweise an die TKS per Telefon 0 27 52- 8 98, E-Mail: info@tourismus-badlaasphe.de oder an die Stadt Bad Laasphe.