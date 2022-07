Vier von acht sind schon vergeben

Ausbildung erfolgreich abgeschlossen: Rektor Andreas Heiser (l.) freut sich zusammen mit Kollegen und den erfolgreichen Absolventen. Foto: Theologische Hochschule Ewersbach

DIETZHÖLZTAL-EWERSBACH - Dietzhölztal-Ewersbach (red). Am "Tag der Hochschule" hat die Theologische Hochschule Ewersbach acht Männer und Frauen nach erfolgreichem Studienabschluss verabschiedet. Nach fünfjährigem Studium hatten sie ihren Masterabschluss in den Händen.

Rektor Andreas Heiser würdigte die Leistungen der Studierenden: "Ihr konntet Eure Persönlichkeit entwickeln und Euch bilden lassen. "Und Ihr habt Kompetenzen erworben, die für den Dienst in Gemeinde und Mission bedeutsam sind."

Quartett bleibt in der näheren Umgebung

"Absolvierung" bedeute auch "Loslösung". Der Rektor folgerte daraus: "Es geht also los!"

Von den acht Absolventen haben vier bereits ihren ersten Dienstort in Freien evangelischen Gemeinden gefunden: Maria und Felix Bitz als Pastorin und Pastor in Hemer, Marcus Spohr als Pastor in Bischoffen sowie den Bad Endbacher Ortsteilen Günterod und Wommelshausen sowie Julia Winarske als Gemeindereferentin in Haiger. Für Laura Schäfer folgt ein Weiterstudium an der Philipps-Universität in Marburg. Die drei weiteren befinden sich zurzeit in Bewerbungsprozessen mit Gemeinden oder anderweitig im Gespräch. Ebenso schließt Elritia Le Roux ihr Gaststudium ab. Ursprünglich als Pastorin einer reformierten Kirche in Südafrika tätig, wurde sie 2016 an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz promoviert und ist seit 2021 Pastorin der FeG Wülfrath.

Viele Freunde und Gäste nahmen am "Tag der Hochschule" im Kronberg-Forum teil, weitere waren über den Livestream zugeschaltet. Einen herzlichen Dank richtete Rektor Heiser an Sabine Rein als Hauswirtschaftsleiterin sowie Eva Geil als Tagungsleiterin. Beide gehen im Herbst in den Ruhestand.

60 Studenten und weitere

80 Hörer bei den Lesungen

An der Theologischen Hochschule Ewersbach studieren aktuell 60 Männer und Frauen. Dazu kommen rund 30 im Kontaktstudium und circa 50 Gasthörer in den öffentlichen Vorlesungen. Für das kommende Studienjahr sind Bewerbungen noch möglich.

Die Theologische Hochschule Ewersbach ist eine staatlich anerkannte Hochschule für angewandte Wissenschaften und als solche die Ausbildungsstätte für pastorale Berufe im Bund Freier evangelischer Gemeinden in Deutschland und der Allianz-Mission.