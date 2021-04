Virtuell nach Berlin

Gemeinsam wandern geht nur virtuell. Foto: Achim Schmidt

BAD LAASPHE - Da aufgrund der aktuellen Pandemielage keine Gruppenwanderungen möglich sind, hatte sich die SGV Abteilung Oberes Lahntal Feudingen Anfang März etwas Besonderes einfallen lassen, um trotz der Einschränkungen etwas gemeinsam zu unternehmen. Sie wollte mit den Mitgliedern virtuell bis Berlin wandern.

Dazu sollte jeder, der eine Wanderung unternimmt, die Strecke an Wanderwart Alfons Herbst melden. Schnell stellte sich heraus, dass Berlin als Ziel zu wenig war. Schon am 6. März war die Hauptstadt erreicht. Deshalb wurde die Strecke verlängert. Sie führte nun weiter über Dresden, Bayreuth, Nürnberg, Stuttgart, Heidelberg, Frankfurt zurück nach Feudingen. Dieses Ziel ist nun erreicht. Nach 1524 Kilometern war man wieder in der "Perle des Oberen Lahntals". Insgesamt beteiligten sich über dreißig Mitglieder an dieser Aktion. Die Streckenlängen lagen dabei zwischen 4 und 18,5 Kilometern.