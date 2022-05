Wandern zum "Hesselbacher Gletscher"

Hesselbach ist das Ziel der Feudinger Wanderrer. Dort findet in diesem Jahr das Wanderfest Oberes Lahntal vom 21. bis 22. Mai statt. Foto: SGV-Abteilung Oberes Lahntal Feudingen

BAD LAASPHE-FEUDINGEN - Unter dem Motto "Auf geht's - Bergzeit!" findet das Wanderfest Oberes Lahntal vom 21. bis 22. Mai in Hesselbach statt. Auch die SGV-Abteilung Oberes Lahntal Feudingen beteiligt sich und trifft sich am Samstag, 21. Mai, um 9.30 Uhr zu einer circa zwölf Kilometer langen Wanderung an der Feudinger Volkshalle (Auf den Weiherhöfen 31).

Von dort aus geht es zunächst in Kleinbussen (Achtung: Maskenpflicht) zum Wanderparkplatz "Kleiner Rothaar" am Heiligenborn.

Von dort wandern die Teilnehmer zur Skihütte am Bohnstein in Hesselbach. Die Hütte am "Hesselbacher Gletscher" ist Dreh- und Angelpunkt und auch Ziel sämtlicher Wanderungen an diesem Wanderfesttag. Hier beginnt um circa 15 Uhr ein gemütliches Beisammensein mit Kaffee, Kuchen, kalten Getränken und Wildspezialitäten. Die Alphornfreunde Wittgenstein sorgen dabei für musikalische Unterhaltung. Für Kinder veranstaltet der CVJM Hesselbach eine Dorfrallye. Und auf dem Gelände der Skihütte sorgt eine Gagaball-Grube (Variante des Völkerball-Spiels) für Unterhaltung.

Shuttlebus

fährt zurück

Um 18.30 Uhr fährt dann ein Shuttlebus (Kostenbeitrag 2 Euro pro Fahrt, Kinder frei) die Wanderer wieder zurück zu den Ausgangspunkten. Wer dabei sein möchte, muss sich bei den Wanderführern Helmut und Christiane Stützel unter Telefon 0 27 54-7 66 oder mobil 01 51-14 71 47 11 anmelden.