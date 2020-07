Welche Wege sind den Bad Laasphern wichtig?

Die Stadt Bad Laasphe holt nun die Meinung ihrer Bürger zum neuen Wirtschaftswegekonzept ein. Foto: Stadt Bad Laasphe

Bad Laasphe (red). Gemeinsam mit der Ge-Komm für kommunale Infrastruktur erstellt die Stadt Bad Laasphe ein Wirtschaftswegekonzept. Nun können Bürger der Lahnstadt Stellung zu dem Konzeptentwurf nehmen. Dabei soll herausgefunden werden, welche Wirtschaftswege für welche Nutzergruppen hohe Priorität haben und unverzichtbar sind, welche eine Modernisierung benötigen, und welche im Gegensatz dazu im Standard gesenkt oder sogar ganz aufgegeben werden können.

"Das Konzept soll einerseits einen Überblick über die vorhandene Infrastruktur und deren Zustand geben, andererseits als Grundlage für künftige Investitionsentscheidungen dienen", so die Verantwortlichen. Die Bürgerbeteiligung wird über verschiedene Kanäle möglich sein.

Am Montag, 20. Juli, um 18 Uhr findet im Bad Laaspher Haus des Gastes eine Informationsveranstaltung statt. Hier werden die Experten von Ge-Komm gemeinsam mit den Anwesenden die Wegenetze der einzelnen Ortschaften näher betrachten und Anregungen und Fragen können ausführlich besprochen werden. Alle Bürger sowie alle weiteren Interessierten sind hierzu eingeladen. Die Teilnehmerzahl ist auf 60 Personen begrenzt. Interessierte können sich bei Birgit Schubert von der Stadtverwaltung unter Telefon 0 27 52-90 92 77 oder per E-Mail an b.schubert@bad-laasphe.de anmelden. Nach dieser Infoveranstaltung wird zudem ein Onlineportal freigeschaltet, über das ebenfalls Anregungen zum Konzeptentwurf abgegeben werden können.