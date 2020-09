Wenn der Laaspher Wald zum Kunstraum wird

Mit ihrer Kunstlehrerin Bettina Warnecke hat die Klasse 6a des Städtischen Gymnasiums Bad Laasphe eine Exkursion in den Wald unternommen. Foto: Bettina Warnecke

Bad Laasphe (red). Eine halbtägige Exkursion in den nahen Wald stand im Fach Kunst für die Klasse 6a des Städtischen Gymnasiums Bad Laasphe auf dem Lehrplan. Sowohl "ruhiges Erleben mit allen Sinnen" als auch "Action" im Wald sollten dabei für nicht zu kurz kommen.

Begleitet wurden die 26 Schüler von ihrer Kunstlehrerin Bettina Warnecke und dem Waldschulpädagogen Peter Honig.

Auf dem Weg zum Waldstandort sollten die Kinder einen schönen oder besonderen Gegenstand finden und mitnehmen. Am Waldplatz angekommen, wurde die Gegend mit allen Sinnen erkundet. Jedes Kind ging für sich zu einem Platz und ließ sich dort nieder.

Dann schlossen alle die Augen, bis ein Signalton (Eulenflöte) ertönte. Nun durften die Schüler die Augen wieder öffnen und auf einer "Sinneslandkarte" ihre Sinneswahrnehmungen aufschreiben. Im Anschluss wurde ein Partnerspiel gespielt, coronagemäß mit genug Abstand. "Action" kam dann bei einem Gruppenwettkampf auf: Dabei sollte in einem bestimmten Zeitraum am Waldboden eine Kugelbahn gebaut werden. Es gab vier Gruppen, von denen jede eine Holzkugel erhielt. Die Kugel sollte einen Parcours absolvieren, dabei ein Hindernis umwerfen, unter einem Tunnel drunter durchrollen und einmal sogar kurz vom Boden abheben. Für den Parcours durften nur natürliche Gegenstände eingesetzt werden - was gar nicht so einfach war und von den Kindern viel Teamgeist verlangte. Nach Ablauf der Zeit mussten die Gruppen ihre Kugel rollen lassen und beweisen, dass alle Aufgaben erfüllt wurden. Alle Schülerinnen und Schüler hatten später einen kurzen Bericht über ihren Waldtag zu schreiben. Dafür wurden nach dem Kugelbahnspiel noch viele Fotos mit dem eigenen Handy gemacht.

Aus Blättern, Erde, Rinde

und Moos entsteht ein Bild

Auf dem Rückweg zur Schule bekamen alle einen weißen Karton ausgehändigt, worauf sie die Farben des Waldes und der Natur - sprich Blätter, Rinde und Co. - abstreifen sollten. Mit diesen Farben werden die Schüler auch noch ein Bild zum Thema malen. "Abschließend kann man sagen, dass es für alle ein toller Vormittag war, viele Eindrücke wurden gesammelt und Spaß hat es außerdem gemacht, den Wald mal mit dem Kunstraum zu tauschen", zieht Kunstlehrerin Bettina Warnecke ein positives Fazit des besonderen Unterrichtstages.