13.713 Euro für 61 Vereine in Biedenkopf

61 Vereine und Gruppen haben in Biedenkopf die Ehrenamtspauschale des Landkreises in Empfang genommen. In Biedenkopf gibt es ein anderes Verfahren als in den anderen Kommunen, um an das Geld zu kommen.

Von Sascha Valentin