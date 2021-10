14 Gold-Konfirmanden feiern in Wallau

In Wallau feiern die Gold-Konfirmanden mit einem Jahr Verspätung coronabedingt nach. Foto: Sabine Unterderweide

BIEDENKOPF-WALLAU - Ihre goldene Konfirmation haben jetzt 14 Jubilare in der evangelischen Kirchengemeinde Wallau-Weifenbach gefeiert. Wegen Corona wurde die Erinnerung an die Konfirmation vor 50 Jahren ein Jahr später begangen. Pfarrerin Katharina Stähler begrüßte Heike Tutsch, Jürgen Hosch, Margit Stark-Martens, Birgit Kolbe, Ulrich Meyer, Ursula Stark, Gisela Schreiber, Siegfried Stark, Karin Rein, Andrea Thome, Heinz Günter Hoffmann, Ingrid Roth, Inge Lenz und Klaus Schmidt in einem Gottesdienst in der Wallauer Kirche.