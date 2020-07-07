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Dienstag, 07.07.2020 - 05:30
2 min

1400 Meter Gasleitung liegen in Kombach schon

Von vielen Kombachern weitgehend unbemerkt, wurde in dem Biedenkopfer Stadtteil in den vergangenen Wochen der zweite Bauabschnitt der Erdgasversorgung vorangetrieben.

Von Sascha Valentin
Dank des Spülbohrverfahrens reichen zwei Öffnungen, um Gasleitungen in der Straße zu verlegen. Wolfgang Buder (v.l.), Carsten Drobe, Michael Blöcher-Ortmüller, Joachim Thiemig, Marcus Hief und Markus Schneider stellen das Verfahren in Kombach vor. Foto: Sascha Valentin

Dank des Spülbohrverfahrens reichen zwei Öffnungen, um Gasleitungen in der Straße zu verlegen. Wolfgang Buder (v.l.), Carsten Drobe, Michael Blöcher-Ortmüller, Joachim Thiemig, Marcus Hief und Markus Schneider stellen das Verfahren in Kombach vor. Foto: Sascha Valentin

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