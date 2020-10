15 Neuinfektionen innerhalb eines Tages in Marburg-Biedenkopf

Die Zahl der Corona-Infektionen steigt weiterhin deutlich an. Allerdings ist der Sprung von Mittwoch auf Donnerstag nicht ganz so extrem wie am Vortag. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Marburg-Biedenkopf (red). Die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Landkreis Marburg-Biedenkopf steigt weiter deutlich: Seit dem Vortag sind dem Kreis-Gesundheitsamt 15 neue Covid-19-Fälle gemeldet worden. Aktuell - Stand: Donnerstag, 8. Oktober, 14.55 Uhr - betreut das Gesundheitsamt somit 125 aktive Fälle. Am Mittwoch, 7. Oktober, lag die Zahl der aktiven Infizierten bei 111.

Die Gesamtzahl der seit März nachgewiesenen Corona-Infektionen in Marburg-Biedenkopf liegt inzwischen bei 571.

Acht Personen werden

im Krankenhaus behandelt

In dieser Gesamtzahl sind die derzeit aktiven Fälle, die bereits wieder Genesenen (442) sowie die Todesfälle (4) enthalten. Von den aktiven Fällen werden aktuell sieben Personen stationär behandelt, eine davon auf der Intensivstation. Diese Zahlen teilte die Pressestelle des Kreises am Donnerstag mit.

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage, die sogenannte Inzidenz, liegt aktuell bei 40,2. Damit gilt für den Kreis weiterhin Stufe drei von fünf Stufen des Eskalationskonzepts des Landes zur Eindämmung des Coronavirus. "Die aktuellen Neuinfektionen verteilen sich über den Landkreis und sind nicht auf eine besondere Häufung an einem Ort im Sinne eines ,Hotspots' zurückzuführen", teilte Pressesprecher Stephan Schienbein darüber hinaus mit.

Am kommenden Samstag, 10. Oktober, tritt zudem eine neue Allgemeinverfügung im Kreis in Kraft. Diese beschränkt die Zahl der Teilnehmer bei privaten Feiern in öffentlichen oder angemieteten Räumen auf maximal 25 Personen. Für Feste in Privaträumen gilt die dringende Empfehlung, dass höchstens zehn Personen gemeinsam feiern sollen.

Darüber hinaus gilt in Gaststätten und Übernachtungsbetrieben die Verpflichtung, beim Betreten der Räume, in Gängen oder Fluren oder auf dem Weg zu einer Toilette, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. Dies gilt auch für Mensen, Kantinen, Cafés, Kneipen oder Eisdielen.