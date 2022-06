19 Biedenkopfer feiern eiserne Konfirmation

Jetzt teilen:

Diese Männer und Frauen aus Biedenkopf sind im Jahr 1957 konfirmiert worden. Sie waren nun die erste Gruppe in Biedenkopf, die nach 65 Jahren auch ihre Eiserne Konfirmation feierte. Pfarrerin Natascha Reuter fand die richtigen Worte für die inzwischen 80-Jährigen. Geboren in den letzten Kriegsjahren und aufgewachsen meist in "sehr bescheidenen" Nachkriegstagen, sei eine Generation zusammengekommen, die ihren Halt im christlichen Glauben bewahrt habe und die den Kontakt untereinander beibehalten habe. Ihre eiserne Konfirmation in der Stadtkirche Biedenkopf gefeiert haben (vorne, v.l.): Karin Papst, Ingrid Velte, Luitgard Zahn, Karin Firla, Edelgard Hennig, Renate Schul und (mittlere Reihe, v.l.) Waltraud Gilbert, Rosi Wehrmann-Boldyreff, Helga Schmitt, Inge Ammermann und Gisela Kaiser mit Pfarrerin Natascha Reuter sowie (hintere Reihe, v.l.) Reinhold Hartmann, Erwin Fischer, Gerhard Müller, Helmut Kraft, Klaus Redante, Friedrich Reinemann, Karl Brunner und Ernst-Dieter Meyer. red/Foto: Gerhard Hesse