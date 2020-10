21-Jährige kracht bei Biedenkopf in Leitplanke

Eine 21-Jährige muss nach einem Unfall ins Krankenhaus. Symbolfoto: dpa

Biedenkopf (red). Weil sie bei regennasser Fahrbahn zu schnell unterwegs war, hat am Mittwoch, 7. Oktober, eine Polo-Fahrerin (21) zwischen Hatzfeld-Eifa und Biedenkopf auf der Bundesstraße 253 die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Wie die Polizei mitteilte, rutschte das Auto über die Gegenfahrbahn und kollidierte mit der Schutzplanke. Die 21-Jährige kam mit Nackenschmerzen zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus. Die Schäden an ihrem Auto und den Leitplanken schätzt die Polizei auf rund 4300 Euro geschätzt.