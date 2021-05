5 min

30-Jähriger soll mit Küchenmesser zugestochen haben

Ein Mann ist im August 2020 in einem Hinterhaus am Biedenkopfer Marktplatz gestorben. Am Dienstag hat am Landgericht Marburg der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter begonnen.

Von Susan Abbe Redakteurin Biedenkopf