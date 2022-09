45-Jähriger aus Biedenkopf wird vermisst

Die Polizei in Biedenkopf hofft auf Hinweise auf den Vermissten. Symbolfoto: Thomas Naumann

BIEDENKOPF - Der 45-jährige Gerome Therwies wird vermisst. Er wurde zuletzt am Donnerstag, 22. September, in Biedenkopf in der Straße Am Hainpark gesehen.

Der Gesuchte ist 1,80 Meter groß, etwa 87 Kilogramm schwer und mit einer dicken, dunklen Winterjacke, einer dunklen Jeans und braunen Lederschuhen bekleidet.

Der 45-jährige Gerome Therwies aus Biedenkopf wird vermisst. (Foto: Polizei)

Vermutlich hat er einen schwarzen Rucksack dabei. Im Gegensatz zum Foto trägt er keine Brille und hat aktuell wahrscheinlich einen längeren Bart. Der Vermisste ist auf medizinische Hilfe angewiesen.

Wer Gerome Therwies sieht, wird gebeten, die Polizei in Biedenkopf unter der Nummer: (06461) 92950 oder jede andere Polizeistation anzurufen. Hilfreich können zudem Hinweise von Personen sein, denen der Gesuchte seit dem 22. September aufgefallen ist.