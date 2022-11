49 Jahre im Dienst für den Tannhäuser in Biedenkopf

Jetzt teilen:

BIEDENKOPF - Sigrid Flemming hat 49 Jahre in der Hauswirtschaft im Alten- und Pflegeheim Tannhäuser in Biedenkopf gearbeitet. Nun geht sie in den Ruhestand. Bei einer Verabschiedung wurde Flemming für ihre langjährige Treue geehrt. Doch auch nach fast einem halben Jahrhundert hat sie noch nicht genug vom Tannhäuser, berichtet das Diakonissen-Mutterhaus Hebron in einer Pressemitteilung.

Kurz vor ihrem 15. Geburtstag, am 1. September 1973, hatte Sigrid Flemming ihren ersten Arbeitstag im Alten- und Pflegeheim Tannhäuser in Biedenkopf. Der Pfarrer in ihrem Heimatort Wallau hatte sie auf die Stelle in der Hauswirtschaft aufmerksam gemacht. Er half ihr bei der Vermittlung, und die damals 14-Jährige wurde eingestellt. Seit diesem Zeitpunkt arbeitet Sigrid Flemming ohne Unterbrechungen für denselben Arbeitgeber. Die einzige erzwungene Unterbrechung gab es im Jahr 1988. Wegen größerer Umbauarbeiten im "Tannhäuser" hat Flemming für gut ein Jahr im Diakonissen-Mutterhaus Hebron, dem Träger des Alten- und Pflegeheims, gearbeitet. "Das war eine besonders schöne Zeit", erinnert sie sich.

Eine Ausbildung absolvierte die Wallauerin nie, aber: "Ich bin von Anfang an gerne hier gewesen", bestätigt Sigrid Flemming. "Alle anfallenden Arbeiten in der Hauswirtschaft habe ich gerne übernommen. Das Geschirrspülen, das Putzen und damals auch noch das Bohnern mit der alten Bohnermaschine."

Als ehrenamtliche Mitarbeiterin weiter dabei

Bei einer kleinen feierlichen Verabschiedung wurde die Mitarbeiterin für ihre große Treue geehrt. Die langjährige ehemalige Einrichtungsleiterin, Diakonisse Schwester Karin Paul, und Verwaltungsleiter Willi Feldkamp bedankten sich für die lange Dienstzeit und überreichten einen Blumenstrauß.

Sigrid Flemming wird dem Alten- und Pflegeheim Tannhäuser als ehrenamtliche Mitarbeiterin erhalten bleiben. Sie liebt es, mit den Bewohnern Gesellschaftsspiele zu spielen und sich mit ihnen zu unterhalten.